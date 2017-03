Kendall Jenner & Joan Smalls Have a Backseat Dance Party! (Video)

Kendall and Joan Smalls have a cute and fun dance party in a new series of videos forĀ Estee Lauder!

Watch the two models’ adorable girl’s night out below!

[embedwidth src=”<iframe width=”647″ height=”363″ src=”https://www.youtube.com/embed/S-zil_Kurmg” frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>”]